Дзюба выступит перед матчем «Динамо» — «Краснодар»

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, выступит выступит перед матчем 5-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

Как сообщает пресс-служба московского клуба, перед матчем на поле стадиона пройдет концерт популярной певицы.

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится 13 августа на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 20:00 по московскому времени.