Дзюба выступит перед матчем «Динамо» — «Краснодар»
Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, выступит выступит перед матчем 5-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар».
Как сообщает пресс-служба московского клуба, перед матчем на поле стадиона пройдет концерт популярной певицы.
Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится 13 августа на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 20:00 по московскому времени.
Источник: https://t.me/fcdynamo/7995
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