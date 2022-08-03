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Сегодня, 19:46

Дзюба выступит перед матчем «Динамо» — «Краснодар»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti.
Фото Соцсети

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, выступит выступит перед матчем 5-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

Как сообщает пресс-служба московского клуба, перед матчем на поле стадиона пройдет концерт популярной певицы.

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится 13 августа на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 20:00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/fcdynamo/7995
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