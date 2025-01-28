Стрепетов: «Зенит» потерял игрока номер один на правом фланге»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о травме правого защитника «Зенита» Вячеслава Караваева.

«К сожалению, «Зенит» преследуют травмы, а у Караваева она вообще тяжелейшая. Команда потеряла игрока номер один на правом фланге. Пошли уже разговоры, что можно вернуть Адамова на эту позицию из аренды. Но мы пока не знаем, например, уйдет ли Родригао, уйдет ли Чистяков... Набор-то игроков пока есть. И Семак может играть как чисто оборонительно — с Эраковичем или Дркушичем, которые легко играют правого защитника без атакующих действий», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Караваев получил разрыва ахиллова сухожилия на тренировочном сборе в Катаре. 27 января защитник сообщил, что успешно перенес операцию. Ожидается, что футболист сможет восстановиться за 7 месяцев.