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Колосков: «Если у иностранного игрока нет перспективы и желания играть за сборную России, я бы гражданства не давал»

Даниил Аршавский
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о выдаче гражданства РФ иностранным футболистам.

«Если у человека нет перспективы и желания играть за сборную России, будь моя воля, я бы никому в таком случае из иностранных игроков гражданства не давал. Одно дело — Марио Фернандес еще в ЦСКА получил у нас гражданство, играл за национальную команду, внес определенный вклад в достижения сборной. Другое дело, когда те же Малком, Клаудиньо, Дуглас Сантос получали гражданство в интересах клуба», — цитирует Колоскова Тасс.

22 января получивший российское гражданство бразильский хавбек Клаудиньо перешел в «Аль-Садд» из «Зенита». Российские паспорта также есть у покинувшего сине-бело-голубых Малкома и защитника петербуржцев Дугласа Сантоса.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
РФС
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
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