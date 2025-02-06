Сторожук: «Искренне желаю «Краснодару» чемпионства РПЛ»

Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук выразил надежду на чемпионство быков в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сможет ли «Краснодар» в этом году все-таки взять золото, к которому так долго идёт? Скажу, что я этого искренне желаю. Хочу, потому что этого заслуживает в первую очередь Сергей Николаевич Галицкий. Он делает для этого максимум. Они и в прошлом сезоне были близки, и в этом будут очень близки к титулу. Надеюсь, это произойдёт», — цитирует Сторожука Metaratings.ru.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу в РПЛ лидируя в турнирной таблице с 39 очками и опережая имеющий аналогичное количество баллов «Зенит» по дополнительным показателям. 1 марта быки примут «Крылья Советов» в матче 19-го тура РПЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.