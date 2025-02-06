Чернышов — о поведении Бителло: «Футболисты, как малые дети, совершают необдуманные поступки»

Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Чернышов поделился мнением о поведении полузащитника бело-голубых Бителло.

«Считаю, правильное решение тренера сесть и поговорить с футболистом, выяснить отношения. Игрок объяснил, в чём была проблема. Тренер убедился, что игрок хочет работать, быть в команде, приносить пользу. Футболисты, как малые дети, совершают необдуманные, непонятные поступки, но потом понимают, что так не надо было делать. Самое главное — найти компромисс. Думаю, он найден», — цитирует Чернышова Legalbet.ru.

25-летний хавбек с опозданием присоединился к «Динамо» на сборах, после того как «Динамо» разослало в бразильские клубы письма о том, что не дает согласия на переговоры с игроком.

Бителло выступает за бело-голубых с 2023 года, за это время он провел 51 матч, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что рассчитывает на бразильского полузащитника во второй половине сезона РПЛ.