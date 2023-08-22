Стипиди завил, что вина в проигрыше «Спартака» от «Зенита» лежит на тренере

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» в 5-м туре чемпионата России (1:3).

«В воскресенье «Спартак» был просто раздавлен «Зенитом». Все должны признать это — и журналисты, и специалисты. Вина, я думаю, в большей степени лежит на тренере. И то, что Абаскаль сегодня берет в «Спартак» еще одного защитника Бабича, вызывает удивление. Вместо кого он играть будет? Там некуда пихать очередного защитника в состав. Вот Бонгонда достаточно уверенно вошел в сезон, прилично начал играть с самого начала, он хороший футболист на самом деле. Но почему Абаскаль не поставил его в старте? Думал, что выпустит его на замену, когда зенитовцы устанут? Да нет, там такие «лоси» сзади, что вряд ли они устанут», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Зенит» с 10 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 6-й позиции, имея в активе 9 очков. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала», а красно-белые встретятся с «Ахматом». Оба матча пройдут 26 августа.