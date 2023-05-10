КДК РФС рассмотрит задержку выхода «Спартака» из раздевалки в матче против «Зенита»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке ближайшего заседания комитета по матчам 26-го тура РПЛ.

«По матчу «Зенит» — «Спартак» рассмотрим задержку выхода команды «Спартак» из раздевалки. Такое же нарушение у команды «Торпедо» в матче с «Ахматом», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Зенит» в 26-м туре РПЛ обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно гарантировал себе чемпионский титул. Это пятое чемпионство подряд для команды Сергея Семака.