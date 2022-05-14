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Степашин заявил, что Шварц и Шиманьски могут остаться в «Динамо»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что главный тренер бело-голубых Сандро Шварц и полузащитник Себастьян Шиманьски могут остаться в команде.

«Насчет Шварца — будет его решение, пока вопросов нет. А костяк команды будет сохранен на 100 процентов. Кто-то из легионеров уйдет, кто-то придет. По Шиманьски не знаю, пока решение не принято. Но он уже молодец, что остался здесь. После того, как Польша объявила нас врагом всего мира, а Себа играет здесь, мне бы хотелось, чтобы поляки это услышали», — сказал Степашин.

Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года. Шиманьски играет за бело-голубых с июля 2019 года, в нынешнем сезоне поляк забил 6 голов и отдал 9 результативных передач в 30 матчах за команду.

«Динамо» с 53 очками в 29 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 0
Ливерпуль 0
1-й тайм

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
Себастьян Шиманьски
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
Сергей Степашин
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
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