Степашин заявил, что Шварц и Шиманьски могут остаться в «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что главный тренер бело-голубых Сандро Шварц и полузащитник Себастьян Шиманьски могут остаться в команде.

«Насчет Шварца — будет его решение, пока вопросов нет. А костяк команды будет сохранен на 100 процентов. Кто-то из легионеров уйдет, кто-то придет. По Шиманьски не знаю, пока решение не принято. Но он уже молодец, что остался здесь. После того, как Польша объявила нас врагом всего мира, а Себа играет здесь, мне бы хотелось, чтобы поляки это услышали», — сказал Степашин.

Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года. Шиманьски играет за бело-голубых с июля 2019 года, в нынешнем сезоне поляк забил 6 голов и отдал 9 результативных передач в 30 матчах за команду.

«Динамо» с 53 очками в 29 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.