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Сегодня, 19:12

Лончар: «Когда «Акрон» проигрывает, мы не можем показывать пальцем на кого-то»

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Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

«После таких поражений порой не знаешь, какие именно слова подобрать. У нас были все возможности для победы. Получилось, как получилось, но все было в наших руках.

Каждый виновен в том, что не добрался до мяча. Мы — команда. И когда мы проигрываем, мы не можем показывать пальцем на кого-то. И мы до конца так будем себя вести», — приводит слова Лончара Metaratings.ru.

После 5 туров «Акрон» располагается на 13-м месте в таблице с 4 очками. В следующем матче тольяттинская команда сыграет против ЦСКА в гостях. Встреча пройдет 24 августа.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
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