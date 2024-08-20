«Спартак» впервые с 1998 года провел 5 сухих матчей подряд

«Спартак» впервые в XXI веке сыграл пять матчей подряд, не пропустив ни одного гола.

Серия красно-белых началась кубковым матчем с московским «Динамо» (3:0), далее были две встречи в РПЛ: с «Крыльями Советов» (3:0) и «Ахматом» (0:0). Затем команда Деяна Станковича победила «Крылья» уже в Кубке России (3:0), а 18 августа выиграла у «Факела» (3:0) в чемпионате.

Как отмечает пресс-служба клуба, в последний раз «Спартак» показывал такую серию в июле 1998 года.