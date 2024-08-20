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Сегодня, 19:16

«Спартак» впервые с 1998 года провел 5 сухих матчей подряд

Руслан Минаев
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«Спартак» впервые в XXI веке сыграл пять матчей подряд, не пропустив ни одного гола.

Серия красно-белых началась кубковым матчем с московским «Динамо» (3:0), далее были две встречи в РПЛ: с «Крыльями Советов» (3:0) и «Ахматом» (0:0). Затем команда Деяна Станковича победила «Крылья» уже в Кубке России (3:0), а 18 августа выиграла у «Факела» (3:0) в чемпионате.

Как отмечает пресс-служба клуба, в последний раз «Спартак» показывал такую серию в июле 1998 года.

Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
3
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
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24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
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Зенит

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