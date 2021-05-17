«Старые песни для главного». «Рубин» поздравил Слуцкого с юбилеем
21:25
На официальном канале «Рубина» в YouTube опубликовано поздравление главного тренера Леонида Слуцкого с юбилеем.
Видео называется «Старые песни для главного». В нем футболисты казанского клуба исполняют популярные песни прошлых лет.
Слуцкому исполнилось 50 лет еще 4 мая, но он решил отпраздновать юбилей после завершения сезона.
Ранее казанцы сыграли вничью с «Ротором» (1:1) в 30-м туре РПЛ и по итогам сезона вышли в Лигу Конференции. «Рубин» закончил гонку на 4-м месте в турнирной таблице.
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