«Старые песни для главного». «Рубин» поздравил Слуцкого с юбилеем

На официальном канале «Рубина» в YouTube опубликовано поздравление главного тренера Леонида Слуцкого с юбилеем.

Видео называется «Старые песни для главного». В нем футболисты казанского клуба исполняют популярные песни прошлых лет.

50-летнему юбилею Леонида Слуцкого посвящается!



«Старые песни для главного»



Смотри премьеру только на Rubin TV: https://t.co/uQhwcI9NhW — «Рубин» Казань (@fcrk) May 17, 2021

Слуцкому исполнилось 50 лет еще 4 мая, но он решил отпраздновать юбилей после завершения сезона.

Ранее казанцы сыграли вничью с «Ротором» (1:1) в 30-м туре РПЛ и по итогам сезона вышли в Лигу Конференции. «Рубин» закончил гонку на 4-м месте в турнирной таблице.