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«Старые песни для главного». «Рубин» поздравил Слуцкого с юбилеем

21:25
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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На официальном канале «Рубина» в YouTube опубликовано поздравление главного тренера Леонида Слуцкого с юбилеем.

Видео называется «Старые песни для главного». В нем футболисты казанского клуба исполняют популярные песни прошлых лет.

Слуцкому исполнилось 50 лет еще 4 мая, но он решил отпраздновать юбилей после завершения сезона.

Ранее казанцы сыграли вничью с «Ротором» (1:1) в 30-м туре РПЛ и по итогам сезона вышли в Лигу Конференции. «Рубин» закончил гонку на 4-м месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/Pfg3YZFLHkE

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