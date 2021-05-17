«Химки» объявили об уходе форварда Мохамеда Конате

Нападающий Мохамед Конате покидает «Химки» по истечении срока контракта, информирует официальный сайт подмосковного клуба.

«Я здесь провел несколько хороших лет и очень благодарен вам за поддержку на каждом матче. Грустно уезжать! «Химки» стали для меня домом. Спасибо вам за все!» — цитирует Конате пресс-служба «Химок».

Как уже сообщал «СЭ», 23-летний форвард пополнит состав грозненского «Ахмата». Он подпишет с чеченским клубом трехлетний контракт.

В завершившемся сезоне Конате провел 29 официальных матчей за «Химки», в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.