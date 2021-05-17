Дзюба, Гончаренко и Семак приехали на юбилей Слуцкого
21:11
В понедельник, 17 мая, главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отмечает свой юбилей.
Тренеру исполнилось 50 лет еще 4 мая, но он решил отпраздновать юбилей после завершения сезона.
Поздравить тренера в один из ресторанов Москвы приехали главный тренер «Зенита» Сергей Семак, главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко, капитан сборной России Артем Дзюба, игроки ЦСКА Алан Дзагоев и Георгий Щенников, некоторые футболисты, тренеры и сотрудники «Рубина».
Ведущие на мероприятии: Александр Гудков и Екатерина Варнава.
(Владислав Зимагулов)
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