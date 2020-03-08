Старший тренер «Локомотива» Пашинин: «Не надо представлять команду без Семина»

Старший тренер «Локомотива» Олег Пашинин после победы над «Ахматом» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России отметил, что не стоит представлять команду без главного тренера Юрия Семина. Он также отметил, что поддерживал общение со специалистом.

— Самое главное — это результат, потому что дома мы давно не выигрывали. Рады, что удалось сделать подарок болельщикам и женщинам болельщицам. Зная ситуацию «Ахмата» и наше турнирное положение, могу сказать, что результат этого матча был важен для обеих команд. Игра получилась разбитой. Временами нам удавалась контролировать полностью игру, и соперник тоже временами контролировал какие-то отрезки.

Мы должны были больше забивать, и если бы мы более рационально распоряжались мячом в быстрых атаках, уже после того, как повели, что счет мог быть крупнее. В конце сказалось удаление, оно внесло коррективы в конце матча, но ребята смогли выстоять, за что им спасибо. Они большие молодцы.

— «Локомотив» не может себе позволить ротацию в атаке. В апреле будет шесть месяцев после получения травмы Джорджевичем. Он сыграет в этом сезоне?

— Все зависит от его восстановления, от того, насколько быстро он наберет кондиции, чтобы принимать участие в официальных играх, но я не могу сказать что-то более конкретное.

— Как была построена коммуникация с Юрием Семиным? Можете без него представить «Локомотив»?

— Не надо представлять «Локомотив» без Семина. А что касается коммуникации — он не мог находиться в подтрибунке. Но мы контактировали, определенным образом. Пусть это останется за кадром. (Елена Григорьевская)