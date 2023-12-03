Старший тренер «Локомотива» назвал потерей дисквалификацию Баринова

Старший тренер «Локомотива» Олег Левин высказался об отсутствии главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова и капитана команды Дмитрия Баринова в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1).

«Естественно потеря главного тренера для нас проблема. Мы должны были выходить из этой ситуации. Тренерский штаб пытался минимизировать отсутствие главного тренера. Это очень тяжело. Дмитрий капитан команды. Это тоже потеря для нас. Но есть люди, которые находятся в конкурентной позиции. Сегодня вышли и смогли Дмитрия заменить», — сказал Левин.

После матча против «Крыльев Советов» Баринов назвал ассистента арбитра «позором футболом», а Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.

Из-за дисквалификации Баринов пропустил игру с «Зенитом», а Галактионов помимо игры с петербуржцами не сможет присутствовать на скамейке во время встречи 18-го тура с «Уралом».