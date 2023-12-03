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Сегодня, 19:55

Старший тренер «Локомотива» назвал потерей дисквалификацию Баринова

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Старший тренер «Локомотива» Олег Левин высказался об отсутствии главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова и капитана команды Дмитрия Баринова в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1).

«Естественно потеря главного тренера для нас проблема. Мы должны были выходить из этой ситуации. Тренерский штаб пытался минимизировать отсутствие главного тренера. Это очень тяжело. Дмитрий капитан команды. Это тоже потеря для нас. Но есть люди, которые находятся в конкурентной позиции. Сегодня вышли и смогли Дмитрия заменить», — сказал Левин.

После матча против «Крыльев Советов» Баринов назвал ассистента арбитра «позором футболом», а Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.

Из-за дисквалификации Баринов пропустил игру с «Зенитом», а Галактионов помимо игры с петербуржцами не сможет присутствовать на скамейке во время встречи 18-го тура с «Уралом».

Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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