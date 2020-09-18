Старший тренер «Краснодара» отметил игру команды в атаке в матче с «Химками»

Старший тренер «Краснодара» Артур Оленин отметил игру команды в атаке в матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (7:2).

— Начали мы хорошо, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Но после двух забитых мячей начали заигрываться а атаке, терять концентрацию. Пропустили два необязательных мяча.

В перерыве сделали коррективы. Второй тайм провели на хорошем уровне. Забили много. Спасибо ребятам.