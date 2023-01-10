Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об уходе полузащитников Дениса Глушакова и Ильи Кухарчука из клуба.

«Могу сказать, что их нет на сборе с командой. Расстался ли с ними окончательно клуб, точно не знаю. С Глушаковым и Кухарчуком я не общался, они не написали мне ничего. Но знаю, что с ними хорошо общаются другие игроки нашей команды», — сказал Билялетдинов «СЭ».

В текущем сезоне Глушаков провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

Кухарчук провел в составе команды 10 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.