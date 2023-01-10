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Старший тренер «Химок» — о Глушакове и Кухарчуке: «С ними я не общался, они не написали мне ничего»

Старший тренер «Химок» Билялетдинов прокомментировал информацию об уходе Глушакова и Кухарчука
Константин Белов
Корреспондент
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Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об уходе полузащитников Дениса Глушакова и Ильи Кухарчука из клуба.

«Могу сказать, что их нет на сборе с командой. Расстался ли с ними окончательно клуб, точно не знаю. С Глушаковым и Кухарчуком я не общался, они не написали мне ничего. Но знаю, что с ними хорошо общаются другие игроки нашей команды», — сказал Билялетдинов «СЭ».

В текущем сезоне Глушаков провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

Кухарчук провел в составе команды 10 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Денис Глушаков
Илья Кухарчук
Ринат Билялетдинов
ФК Химки
4
1
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

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Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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