Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:15

Агент Сафонов: «Как бы Сычевой не повторил путь Агаларова...»

Агент Сафонов сомневается, что Сычевой продолжит много забивать
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Владимир Сычевой.
Фото ФК «Оренбург»

Футбольный агент Алексей Сафонов сомневается, что нападающий Владимир Сычевой, перешедший из «Оренбурга» в «Крылья Советов», продолжит много забивать в этом сезоне.

— Поняли, зачем Сычевой сменил «Оренбург» на «Крылья»? Следующим его клубом станет «Зенит»?

— Не знаю, не знаю... Меня этот переход удивил. Сомневаюсь, что в Самаре он будет забивать столь же часто, как и в «Оренбурге».

— Почему?

— А кто его будет снабжать передачами в «Крыльях»? Глушенков с Пиняевым ушли. Это в «Оренбурге» подобрана чуть ли не самая сильная полузащита в лиге. Особенно когда латиноамериканцы ловят кураж в домашних матчах, остановить их невозможно. Аргентинцы, Марин быстро находили Сычевого своими пасами. Как бы Владимир не повторил путь Агаларова. На того играла вся «Уфа», а в «Ахмате» ситуация поменялась.

— Не перехвалили ли СМИ Сычевого? Может быть, и нет в нем ничего особенного?

— Ну почему? Определенный путь он уже прошел. Парень сам себя вытащил. Приехал из Крыма, дошел до РПЛ, почти в каждом матче забивает. Тут я снимаю перед ним шляпу. Если человек заслуживает, его надо хвалить. Но не очаровываться. Давайте понаблюдаем за ним на длинной дистанции. Свои сомнения по поводу его перспектив в Самаре я вам уже высказал. Если ошибусь, вновь отдам должное этому нападающему.

Полностью интервью Сафонова «СЭ» читайте здесь

Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
Руслан Агаларов
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НХЛ против русофобии. Сколько наших сыграет в Матче звезд?
«Я в положении, а не больна». Чемпионка Европы стартовала на пятом месяце беременности
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Сенатор Пушков заявил о паранойе депутатов Финляндии из-за надписи на снаряде ВСУ
Российский военный рассказал о больших потерях украинских боевиков в новогоднюю ночь
Площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Старший тренер «Химок» — о Глушакове и Кухарчуке: «С ними я не общался, они не написали мне ничего»

В «Химках» ответили на вопрос о возможном подписании Шукурова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости