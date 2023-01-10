Агент Сафонов назвал самого талантливого молодого игрока России

Агент Алексей Сафонов назвал трансферную кампанию «Локомотива» логичной.

— Вам нравится, как начал трансферную кампанию «Локомотив»? Железнодорожники уже приобрели Пиняева, Глушенкова и Лантратова.

— Да, пока все выглядит довольно симпатично и логично. Лантратов — один из лучших вратарей РПЛ. Худякову еще рано быть первым номером «Локомотива». Гильерме уже в возрасте, плюс часто травмируется. Пиняев и Глушенков — молодые, талантливые ребята. Еще пишут про возможный переход Самошникова. Так что все пока довольно четко.

— Но не слишком ли молоды Пиняев и Глушенков, чтобы вытаскивать «Локомотив» из ямы?

— Не вижу проблемы. Пиняев и Глушенков уже пооббились в РПЛ, в «Крыльях» были на ведущих ролях. Думаю, «Локо» еще пополнится и опытными исполнителями.

— Сейчас Пиняев — самый талантливый футболист России?

— Для меня — нет. Но у каждого же свое мнение.

— А кого вы считаете? Тюкавина?

— Да нет, почему? Они играют на разных позициях. При этом Тюкавин, на мой взгляд, более целостный футболист, уже состоявшийся. Есть Захарян. Но я бы прежде всего выделил в этом сезоне Сперцяна и Уткина. Вот они из молодых выглядели в первой части чемпионата предпочтительнее остальных. Но, как говорится, сколько людей — столько мнений.

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