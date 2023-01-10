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Сегодня, 11:00

Агент Сафонов назвал самого талантливого молодого игрока России

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Агент Алексей Сафонов назвал трансферную кампанию «Локомотива» логичной.

— Вам нравится, как начал трансферную кампанию «Локомотив»? Железнодорожники уже приобрели Пиняева, Глушенкова и Лантратова.

— Да, пока все выглядит довольно симпатично и логично. Лантратов — один из лучших вратарей РПЛ. Худякову еще рано быть первым номером «Локомотива». Гильерме уже в возрасте, плюс часто травмируется. Пиняев и Глушенков — молодые, талантливые ребята. Еще пишут про возможный переход Самошникова. Так что все пока довольно четко.

— Но не слишком ли молоды Пиняев и Глушенков, чтобы вытаскивать «Локомотив» из ямы?

— Не вижу проблемы. Пиняев и Глушенков уже пооббились в РПЛ, в «Крыльях» были на ведущих ролях. Думаю, «Локо» еще пополнится и опытными исполнителями.

— Сейчас Пиняев — самый талантливый футболист России?

— Для меня — нет. Но у каждого же свое мнение.

— А кого вы считаете? Тюкавина?

— Да нет, почему? Они играют на разных позициях. При этом Тюкавин, на мой взгляд, более целостный футболист, уже состоявшийся. Есть Захарян. Но я бы прежде всего выделил в этом сезоне Сперцяна и Уткина. Вот они из молодых выглядели в первой части чемпионата предпочтительнее остальных. Но, как говорится, сколько людей — столько мнений.

Полностью интервью Сафонова «СЭ» читайте здесь

Сергей Пиняев
Максим Глушенков
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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