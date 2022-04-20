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Фернандес — о ЦСКА: «Мы смогли запустить машину, команда на ходу»

Марио Фернандес заявил, что в команде сейчас хорошая атмосфера
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, как менялась команда после чемпионских сезонов. По его словам, сейчас клуб функционирует правильно.

«При Леониде Слуцком у нас была очень опытная команда, мы предъявляли высочайшие требования к себе и друг к другу, — цитирует Фернандеса сайт ЦСКА. — Потом сменились поколения. Лично мне кажется, что в тот момент характер все равно оставался при нас, но результаты снизились. Я бы сравнил это с ходом шестеренок: уже не было такой слаженности в работе всего механизма, что-то пошло не так, мы не могли себя обрести. А сейчас, во второй части чемпионата, мы смогли запустить машину, заставить ее функционировать правильно. Шестеренка встала к шестеренке, и все заработало. Новые игроки, «винтики» заняли свои места именно там, где их не хватало. Все сложилось, мы помогли друг другу, команда сейчас на ходу.

Кроме того, в коллективе очень хорошая атмосфера. В этом и есть отличие людей от механизмов: чтобы был результат, недостаточно всех расставить по своим местам, нужно еще и создать правильный эмоциональный фон. В этом плане у нас все в порядке. Мы сражаемся друг за друга. Команда как единое целое проявляется тогда, когда что-то не получается, ты проигрываешь или играешь вничью, но находишь в себе силы забить гол. С нами такое было уже не раз. К сожалению, случаются и неудачи, как с «Химками», и это напоминание всем нам: когда пошли победы, самое главное — быть приземленными, не возноситься в небеса и не стучать кулаками об землю. Мы усвоили урок и готовы к дерби".

Источник: http://pfc-cska.com/
Марио Фернандес
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