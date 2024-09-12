Станкович заявил, что доволен составом «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о составе команды.

«Я доволен. Всегда можно добиваться большего, но мы стараемся, работаем изо дня в день», — сказал Станкович «СЭ».

«Спартак» в семи матчах РПЛ набрал 14 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» три балла.