Защитник «Химок» Варатынов перешел в «Балтику»

Защитник «Химок» Сергей Варатынов перешел в «Балтику», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

21-летний россиянин подписал контракт до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценил сделку в 250 тысяч евро.

Варатынов играл за «Химки» с лета 2023 года. Он провел за клуб 36 матчей и забил 2 гола.