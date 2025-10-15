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Судейство

15 октября 2025, 17:34

Станкович — об эмоциональных реакциях на судейство: «После их ошибок я останусь без работы, а 10 семей без дохода»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему продолжает эмоционально реагировать на судейство в России.

В сентябре Станковича дисквалифицировали на месяц в матчах под эгидой РФС за нецензурные выражения в адрес арбитра Егора Егорова в матче против московского «Динамо» (2:2) в 8-м туре РПЛ.

«Я не могу терпеть несправедливость, поэтому реагирую. Если один раз ошибаются в ущерб нам, хорошо, я понимаю. Но когда это повторяется, как мне не реагировать? Я знаю, что Милорад Мажич (глава департамента судейства РФС — прим. «СЭ») — хороший человек, Он прав на 100 процентов. Я читал его заявление, что он работает со своей командой, а я со своей. Я полностью согласен с этим. Но после ошибок членов его команды в ущерб «Спартаку» я останусь без работы, а десять семей без дохода. Мы сразу понесем последствия. А он решит проблемы в своей команде намного проще — внесет несколько изменений и пойдет дальше», — цитирует Станковича сербское издание Kurir.

47-летний серб возглавляет красно-белых с лета 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством заняла четвертое место в РПЛ.

В текущем розыгрыше «Спартак» после 11 туров с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

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Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Милорад Мажич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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