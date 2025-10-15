Станкович — об эмоциональных реакциях на судейство: «После их ошибок я останусь без работы, а 10 семей без дохода»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему продолжает эмоционально реагировать на судейство в России.

В сентябре Станковича дисквалифицировали на месяц в матчах под эгидой РФС за нецензурные выражения в адрес арбитра Егора Егорова в матче против московского «Динамо» (2:2) в 8-м туре РПЛ.

«Я не могу терпеть несправедливость, поэтому реагирую. Если один раз ошибаются в ущерб нам, хорошо, я понимаю. Но когда это повторяется, как мне не реагировать? Я знаю, что Милорад Мажич (глава департамента судейства РФС — прим. «СЭ») — хороший человек, Он прав на 100 процентов. Я читал его заявление, что он работает со своей командой, а я со своей. Я полностью согласен с этим. Но после ошибок членов его команды в ущерб «Спартаку» я останусь без работы, а десять семей без дохода. Мы сразу понесем последствия. А он решит проблемы в своей команде намного проще — внесет несколько изменений и пойдет дальше», — цитирует Станковича сербское издание Kurir.

47-летний серб возглавляет красно-белых с лета 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством заняла четвертое место в РПЛ.

В текущем розыгрыше «Спартак» после 11 туров с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице.