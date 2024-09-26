Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

Бывший вратарь «Краснодара» Крицюк: «У нас был достаточно серьезный конфликт с Галицким после первого года в клубе»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Станислав Крицюк.
Фото Виталий Тимкив

Бывший вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк в интервью «СЭ» рассказал о конфликте с владельцем клуба Сергеем Галицким.

— Какие отношения сложились с Сергеем Галицким?

— У меня с Сергеем Николаевичем не сложился контакт. Конечно, он многое сделал и делает для клуба и города. Но мне некоторые вещи было видеть непривычно и странно. Надеюсь, что его клуб в ближайшее время все же станет чемпионом России. У них все для этого есть — главное, распорядиться этим правильно.

— Не сложился контакт — это конфликт?

— Да, у нас был достаточно серьезный конфликт после первого года в клубе. Где-то я неправильно поступал, с возрастом это осознаю. Тогда я вообще был резким максималистом! Плюс мои ожидания не оправдались — в тот момент я не был к этому готов. Мне всегда хотелось большего. Казалось, времени для достижения всех целей мало, а я оказался не в том месте. Сейчас бы поступил мудрее. Не стал бы на что-то обращать внимание. Тогда я считал неправильным молчать, если что-то не так. Бывает, что сталкиваются люди с разными взглядами, мыслями, характерами, но это не значит, что кто-то плохой или хороший. Я уважаю Сергея Галицкого и его большое дело — «Краснодар».

Станислав Крицюк. «С приходом Шалимова у меня началась депрессия». Откровенный Крицюк — о конфликте с Галицким, травмах и «Зените»

Крицюк выступал за «Краснодар» с 2016 по 2020 год. Он провел за клуб 72 матчей и пропустил 63 мяча.

Станислав Крицюк
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
Читайте также
Бывший футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 года тюрьмы
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
Карпукас рассказал о качествах Глушенкова и требованиях Карпина
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Популярное видео
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 - : -
27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости