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Гойкович: «Думаю, что Пьянич — самый звездный футболист, который будет играть в России»

Алина Савинова
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Экс-защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович отреагировал на переход бывшего полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Пьянич — большое приобретение для ЦСКА. Поначалу ему понадобится время, чтобы набрать хорошую форму, учитывая, что в России уже сыграно девять матчей. Он по-прежнему большой профессионал. Только вспомните, что он играл за «Рому», «Ювентус» и «Барселону», какие партнеры по команде у него были. Думаю, что Пьянич — самый звездный футболист, который будет играть в России», — цитирует Гойковича Metaratings.ru.

В среду 34-летний босниец прилетел в Москву и прошел медосбледование перед заключением контракта с ЦСКА. Ранее сообщалось, что 34-летний босниец подпишет соглашение с московским клубом по схеме «1+1».

Источник: Metaratings.ru.
Миралем Пьянич
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ФК ЦСКА (Москва)
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