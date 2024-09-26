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Сегодня, 09:45

Вратарь Крицюк о чемпионстве с «Зенитом»: «Сложно радоваться золоту в РПЛ, когда не в основе»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» Станислав Крицюк в интервью «СЭ» ответил на вопрос, считает ли он себя чемпионом России.

В сезоне-2021/22 Крицюк стал обладателем золотой медали РПЛ в составе «Зенита».

— Чемпионом России себя ощущаете?

— Не совсем. Мне сложно радоваться золоту в РПЛ или любому другому достижению, когда я не в основе — нужен собственный ощутимый вклад в победу. Даже если бы я сидел на скамейке, а не был бы травмирован, то не считал бы себя полноценным чемпионом. На мой взгляд, для этого нужно провести минимум 60-70 процентов матчей в сезоне. Конечно, приятно было поучаствовать в чемпионском параде и сыграть в Лиге чемпионов, но осадочек остался.

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Крицюк выступал за «Зенит» в сезоне-2021/22. Вратарь провел за клуб 11 матчей и пропустил 15 мячей.

Станислав Крицюк
РПЛ
ФК Зенит
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
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12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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