Вратарь Крицюк о чемпионстве с «Зенитом»: «Сложно радоваться золоту в РПЛ, когда не в основе»

Бывший вратарь «Зенита» Станислав Крицюк в интервью «СЭ» ответил на вопрос, считает ли он себя чемпионом России.

В сезоне-2021/22 Крицюк стал обладателем золотой медали РПЛ в составе «Зенита».

— Чемпионом России себя ощущаете?

— Не совсем. Мне сложно радоваться золоту в РПЛ или любому другому достижению, когда я не в основе — нужен собственный ощутимый вклад в победу. Даже если бы я сидел на скамейке, а не был бы травмирован, то не считал бы себя полноценным чемпионом. На мой взгляд, для этого нужно провести минимум 60-70 процентов матчей в сезоне. Конечно, приятно было поучаствовать в чемпионском параде и сыграть в Лиге чемпионов, но осадочек остался.

Крицюк выступал за «Зенит» в сезоне-2021/22. Вратарь провел за клуб 11 матчей и пропустил 15 мячей.