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Сегодня, 10:45

Бывший вратарь «Краснодара» Крицюк: «С приходом Игоря Шалимова словил депрессию»

Константин Белов
Корреспондент
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Игорь Шалимов.
Фото Виталий Тимкив

Бывший вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк в интервью «СЭ» рассказал, что у него была депрессия в клубе при главном тренере Игоре Шалимове.

— С приходом Игоря Шалимова я вообще словил депрессию, как понял уже позже. Не мог уснуть на протяжении многих ночей с конца октября по декабрь 2016 года. Нормально не спал несколько недель, а после матчей не засыпал вообще. Не было сил, не хотел тренироваться. Шел сложный период, потому что на неделе по два матча — не было времени переключиться и нормально восстановиться.

— Как на это реагировал Шалимов?

— Видимо, он поставил на мне штамп: я не могу играть против топ-соперников. Эту мысль все в красках распространили. Хотя это легко опровергнуть при желании, посмотрев мою личную статистику. Я играл и против «Зенита», и против «Спартака», и против ЦСКА, и в Португалии никогда не пропускал топ- матчи. Напротив, я иногда выходил на поле с недолеченной травмой, потому что очень хотел помочь, а с «Зенитом», «Бенфикой» или «Байером» играл вообще одной левой ногой, потому что с рабочей правой были проблемы. Но меня это не останавливало. Опять же, можно отнести сюда двухмесячный период в «Зените», когда были матчи с «Челси», «Ювентусом» и другими.

Станислав Крицюк. «С приходом Шалимова у меня началась депрессия». Откровенный Крицюк — о конфликте с Галицким, травмах и «Зените»

Шалимов возглавлял «Краснодар» с 2016 по 2018 год.

Крицюк выступал за «Краснодар» с 2016 по 2020 год. Он провел за клуб 72 матчей и пропустил 63 мяча.

Игорь Шалимов
Станислав Крицюк
ФК Краснодар
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3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
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 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
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 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
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 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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