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Сегодня, 08:00

Черчесов об интересе «Ференцвароша» к Кузяеву: «Наберу его в понедельник»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Далер Кузяев и Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал интерес к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Понятно, что если у такого футболиста заканчивается контракт, и мы читаем, что им интересуются турецкие клубы, естественно он и нам может быть интересен. Другое дело, насколько его способны привлечь. Во всяком случае, у него в понедельник игра, наберу после нее и узнаю, как у него дела», — сказал Черчесов «СЭ».

Кузяев в текущем сезоне РПЛ провел 21 матч и забил 5 голов. Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2023 года.

Полное интервью Станислава Черчесова «СЭ» здесь

Далер Кузяев
Станислав Черчесов
ФК Зенит
ФК Ференцварош
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

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П
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Краснодар

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Александр Соболев

Спартак

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Зенит

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