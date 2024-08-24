Станислав Черчесов, главный тренер сборной Казахстана, который ранее возглавлял национальную команду Росиии и «Спартак», в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о матче красно-белых с «Зенитом» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

— Как вам игра в целом и действия защитника казахстанской сборной Алипа?

— Нуралы — наш лидер, качества которого мне хорошо известны, поэтому смотрел встречи национального первенства «Елимай» — «Кызылжар» и «Кайсар» — «Жетысу», где также выступают несколько кандидатов в национальную команду, перед началом подготовки к старту в Лиге наций это важно. Что касается встречи в Петербурге, то еще до ее начала возникло ощущение, что «Спартак» может сыграть удачно и, судя по статистике и удалению Эраковича за полчаса до финального свистка, он был близок к победе. Обязательно пересмотрю игру в записи, но позже.