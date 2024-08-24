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Сегодня, 22:05

Черчесов о матче «Зенит» — «Спартак»: «Посмотрю позже в записи, встречи «Елимай» — «Кызылжар» и «Кайсар» — «Жетысу» сейчас важнее»

Черчесов признался, что не смотрел матч «Зенит» — «Спартак»
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Станислав Черчесов, главный тренер сборной Казахстана, который ранее возглавлял национальную команду Росиии и «Спартак», в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о матче красно-белых с «Зенитом» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

— Как вам игра в целом и действия защитника казахстанской сборной Алипа?

— Нуралы — наш лидер, качества которого мне хорошо известны, поэтому смотрел встречи национального первенства «Елимай» — «Кызылжар» и «Кайсар» — «Жетысу», где также выступают несколько кандидатов в национальную команду, перед началом подготовки к старту в Лиге наций это важно. Что касается встречи в Петербурге, то еще до ее начала возникло ощущение, что «Спартак» может сыграть удачно и, судя по статистике и удалению Эраковича за полчаса до финального свистка, он был близок к победе. Обязательно пересмотрю игру в записи, но позже.

Станислав Черчесов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
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25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
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Динамо

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Динамо Мх

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