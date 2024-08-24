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Сегодня, 22:20

Орлов — о Педро: «Парню всего 18, но какая техника, какое понимание игры!»

Орлов похвалил Педро за игру в матче против «Спартака»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное игре атакующего полузащитника «Зенита» Педро в матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

— Вендел еще не в оптимальной форме. Но даже в таких кондициях уравновесил игру «Зенита». Культура паса — на уровне. Он еще прибавит. Выздоровеет и Глушенков. Вся борьба впереди.

К Педро никаких вопросов. Как он работал, пахал на команду! А в конце подхватил мяч у бровки, протащил до чужой штрафной и упал без сил! Да, мог бы покатить Ерохину, но все равно заслуживает добрых слов. Все отдал на поле! Один из лучших в составе хозяев. Парню всего 18 лет, но какое понимание игры, какая техника! Замечательный футболист! А вот Кассьерра опять был малоактивен... Педро же гораздо эффективнее, интереснее, острее, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

&laquo;Зенит&raquo; и &laquo;Спартак&raquo; сыграли вничью (0:0) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ. Иван Сергеев и&nbsp;Даниил Хлусевич. «Какой замечательный «Спартак»! Вот это реальный конкурент «Зенита» на дистанции». Мнение Орлова

Педро Родригес (Педро)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
5
2
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РПЛ, 6-й тур: ЦСКА разгромил «Акрон», «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью и другие матчи

«Ахмат» — «Химки»: видео голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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