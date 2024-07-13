Жирков: «Полностью реализовать свой потенциал мешали травмы»
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, доволен ли он своей футбольной карьерой.
— В футболе вы полностью реализовали свой потенциал?
— Каждый хочет достичь чего-то большего. Мне помешали травмы и прочее. Например, в Англии мне было очень тяжело в быту. Недавно с женой обсуждали это. Сейчас бы нам было полегче, так как на данный момент у нас есть друзья, которые живут в Англии. Но тогда там у нас никого не было.
— Сейчас можете сказать, что довольны своей карьерой?
— Я из маленького города Тамбова. Вообще не думал, что могу сыграть даже во второй лиге. А я выступал в хороших командах в России и Англии, за сборную. Грех жаловаться, — сказал Жирков «СЭ».
В свое время футболист играл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки». Пять раз он становился чемпионом России и по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -