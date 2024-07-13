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Жирков: «Полностью реализовать свой потенциал мешали травмы»

Зарина Халимхонова
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, доволен ли он своей футбольной карьерой.

— В футболе вы полностью реализовали свой потенциал?

— Каждый хочет достичь чего-то большего. Мне помешали травмы и прочее. Например, в Англии мне было очень тяжело в быту. Недавно с женой обсуждали это. Сейчас бы нам было полегче, так как на данный момент у нас есть друзья, которые живут в Англии. Но тогда там у нас никого не было.

— Сейчас можете сказать, что довольны своей карьерой?

— Я из маленького города Тамбова. Вообще не думал, что могу сыграть даже во второй лиге. А я выступал в хороших командах в России и Англии, за сборную. Грех жаловаться, — сказал Жирков «СЭ».

В свое время футболист играл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки». Пять раз он становился чемпионом России и по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
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