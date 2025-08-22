Гендиректор «Ахмата» призвал отдать награду лучшего игрока матча с «Оренбургом» судье Целовальникову

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судействе в матче 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2).

— Не понравилось, что творил судья, — начал Айдамиров. — Считаю, что удаления близко не было. Куда смотрел ВАР? Зачем нам такой ВАР? Что это было? За что показали красную карточку Садулаеву? Непонятно. Считаю, что эту компанию надо отстранить, они не имеют право судить, по крайней мере в ближайших турах.

— Как вы оцениваете судейство вообще в этом сезоне РПЛ?

— Мы говорим про компетенцию, уровень мастерства. Если люди не соответствуют, наверное, такое происходит и с футболистами, и с судьями. Столько народу мне позвонили, коллег. Все в шоке от такой красной карточки [Садулаеву]. Будем обращаться и требовать, чтобы судьям дали экспертную оценку. Так не должно быть. Команда — молодцы, соперников тоже с ничьей. А награду лучшего на поле, наверное, надо было отдавать не Исмаэлю, а судье и ВАР, чтобы они его между собой поделили».

«Ахмат» остался вдесятером после удаления хавбека Эгаша Касинтуры на 5-й минуте, в середине второго тайма — вдевятером: красную карточку получил форвард Лечи Садулаев.

«Оренбург» набрал 6 очков и занимает 10-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» с 7 очками на 7-й строчке.