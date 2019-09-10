Станислав Черчесов: «Кокорин и Мамаев должны доказать общественности, что заслуживают прощения»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала «Россия 24» ответил на вопрос об освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В пятницу Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении двух спортсменов, осужденных за драки в Москве в 2018 году. Кокорин и Мамаев выйдут на свободу по УДО на следующей неделе — во вторник, 17 сентября.

— Суд досрочно освободил Кокорина и Мамаева. Открыта ли им дорога в сборную?

— Я очень мало говорю на эту тему, потому что я не юрист. Да, было жесткое решение, хоть они и нарушили общественный порядок. Раз так решили, значит, решили. Сейчас выйдут и будут играть. Футболисты нарушили порядок, получили по заслугам, теперь должны выйти на свободу и проявить лучшие качества на поле. Мое отношение к ним никак не изменилось. Это — тот момент, когда они реально должны доказать не только мне, но и общественности, что заслуживают прощения. Если стадион реагирует плохо — значит, есть над чем подумать.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира