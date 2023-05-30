Стаматов отказывается от нового контракта с «Оренбургом»

По информации «СЭ», защитник «Оренбурга» Матео Стаматов отказывается от нового контракта с клубом.

Действующее соглашение 24-летнего защитника рассчитано до конца сезона.

В текущем сезоне Стаматов провел 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Он выступает за «Оренбург» с лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость болгарина в 500 тысяч евро.