Кухарчук: «Верю, что я, «Торпедо» и Талалаев скоро вернемся в РПЛ»

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал вылет московской команды и «Химок» в первую лигу.

— Вы приходили в «Торпедо» из «Химок» Талалаева. А он ушел из «Торпедо» и возглавил «Химки». Вам не обидно было?

— Такая футбольная жизнь. Он профессиональный тренер, я профессиональный игрок. Он позвонил мне с предложением, была задача не вылететь, были серьезные аргументы. Я согласился, потому что в «Химках» не хотел оставаться никаким образом. В итоге Талалаев перешел в «Химки», я остался в «Торпедо», но мы оба вылетели. Верю, что я, «Торпедо» и Талалаев скоро вернемся в РПЛ.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в РПЛ перед 30-м туром. «Химки» с 18 баллами расположились на предпоследней строчке. Обе команды досрочно вылетели из РПЛ.