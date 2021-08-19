Полузащитник «Кана» Бека-Бека близок к переходу в «Локомотив»

«Локомотив» и «Кан» почти договорились о переходе в российский клуб полузащитника Алексиса Бека-Бека, сообщает в своем Twitter французский журналист Марк Мешенуа.

По данным источника, сумма трансфера составит семь миллионов евро, включая бонусы. Срок контракта может составить пять лет. Детали сделки еще уточняются.

В прошедшем сезоне 20-летний футболист сыграл 27 матчей за «Кан» и забил один мяч. Его контракт с «Каном» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.