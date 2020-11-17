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Стало известно, сколько билетов достанется болельщикам «Динамо» на матче со «Спартаком»

15:18
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По данным «СЭ», болельщикам «Динамо» на субботний матч 15-го тура Тинькофф-чемпионата России со «Спартаком» на «Открытие Арены» будет выделено 350 билетов.

Это пять процентов от общей билетной программы встречи, согласованной Роспотребнадзором, которая составляет 7000 человек. Такая квота для команды гостей — минимальная по новому положению.

Напомним, что «Спартак» и «Динамо» занимают третье и четвертое места, имея по 28 и 26 очков соответственно. (Константин Алексеев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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