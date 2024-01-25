Стало известно расписание матчей «Спартака» на сборах в ОАЭ

Определилось расписание матчей «Спартака» на сборах в ОАЭ. Красно-белые проведут игры с «Торпедо», «Ростовом», «Шабаб Аль-Ахли», «Кайратом», «Абтыш-Ата» и «Астаной».

Расписание матчей красно-белых:

2 февраля (время будет известно позднее) — «Спартак» — «Торпедо»

7 февраля, 19:30 — «Спартак» — «Ростов»

9 февраля, 18:30 — «Спартак» — «Шабаб Аль-Ахли»

14 февраля, 19:30 — «Спартак» — «Кайрат»

20 февраля, 16:30— «Спартак» — «Абтыш-Ата»

21 февраля, 16:30 — «Спартак» — «Астана»

Ранее стало известно, что товарищеский матч «Спартака» с «Шабаб Аль-Ахли» перенесен на 9 февраля.