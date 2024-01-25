«Рубин» объявил о переходе австрийского форварда Шабанхаджая

«Рубин» объявил о переходе нападающего «Муры» Дардана Шабанхаджая.

22-летний австриец подписал контракт на 4,5 года — до конца сезона-2027/28. Форвард будет выступать под 99-м номером.

По данным портала Transfermarkt переход обошелся казанцам в 1,2 миллиона евро.

В этом сезоне форвард провел за «Муру» 20 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.