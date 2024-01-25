Чанов: «Чалова нельзя отпускать в «Зенит» ни за какие деньги»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов предположил, может ли московский клуб отпустить форварда Федора Чалова в «Зенит», если сине-бело-голубые предложат очень большие деньги за футболиста.

«Не думаю, что ЦСКА отпустит Чалова в «Зенит» за большие деньги. Федор — ключевая фигура ЦСКА. Деньги не всегда все решают. Нельзя отпускать Чалова в «Зенит» ни за какие деньги. Переход в европейскую команду? Это самый оптимальный вариант. В «Зените» высокая конкуренция, нужно еще сыграться с бразильцами», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

В текущем сезоне Чалов провел 26 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 3 голевые передачи. Его контракт с армейцами рассчитан до конца 2024 года.