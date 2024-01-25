Товарищеский матч «Спартака» с «Шабаб Аль-Ахли» перенесен на 9 февраля

Матч «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак» на Winline Зимнем Кубке РПЛ перенесен на другую дату по договоренности с клубами и вещателем.

Игра состоится на день раньше и начнется 9 февраля в 18.30 по московскому времени.

Расписание турнира:

2 февраля: «Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов». Начало — 17:00 мск.

6 февраля: «Шабаб Аль-Ахли» — «Кайрат». Начало — 19:30 мск.

7 февраля: «Спартак» — «Ростов». Начало — 19:30 мск.

9 февраля: «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак». Начало — 18:30 мск.

11 февраля: «Кайрат» — «Ростов». Начало — 18:00 мск.

14 февраля: «Спартак» — «Кайрат». Начало — 19:30 мск.

Зимний Кубок РПЛ пройдет в Абу-Даби со 2 по 14 февраля. Свой первый матч в турнире спартаковцы проведут 7 февраля против «Ростова».