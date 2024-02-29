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29 февраля, 20:31

Зарема назвала главную причину неготовности поля на «Лукойл Арене»: «Малышев все сборы провел в Дубае»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Леонид Федун и Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о неготовности поля «Лукойл Арены» к возобновлению сезона в РПЛ.

В четверг, 29 февраля, комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене» и заявила о необходимости переноса игры красно-белых против «Факела» на другой стадион.

«Никогда такого не было. Впервые в истории «Спартака» поле не готово. Я помню, как Тедеско каждый день меня просил фотографировать поле и присылать ему, как расставлены лампы, особенно трава во вратарской зоне. Зато Малышев все сборы провел в Дубае, хотя генеральный директор должен оставаться в офисе. Отсюда все. Стадион переименовали, «Лукойл» щедро заплатил за нейминг стадиона. Мало того, что у них буква погасла практически на следующий день после установки и далеко не сразу исправили — теперь еще и поле. Компания «Лукойл» не заслуживает такого отношения со стороны нанятых менеджеров», — сказала Зарема «СЭ».

Матч 20-го тура РПЛ «Спартака» и «Факела» состоится 10 марта.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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«Спартак» объяснил причину несоответствия поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ

Абаев рассказал, кто из голкиперов должен быть основным в «Спартаке»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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