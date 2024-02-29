Зарема назвала главную причину неготовности поля на «Лукойл Арене»: «Малышев все сборы провел в Дубае»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о неготовности поля «Лукойл Арены» к возобновлению сезона в РПЛ.

В четверг, 29 февраля, комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене» и заявила о необходимости переноса игры красно-белых против «Факела» на другой стадион.

«Никогда такого не было. Впервые в истории «Спартака» поле не готово. Я помню, как Тедеско каждый день меня просил фотографировать поле и присылать ему, как расставлены лампы, особенно трава во вратарской зоне. Зато Малышев все сборы провел в Дубае, хотя генеральный директор должен оставаться в офисе. Отсюда все. Стадион переименовали, «Лукойл» щедро заплатил за нейминг стадиона. Мало того, что у них буква погасла практически на следующий день после установки и далеко не сразу исправили — теперь еще и поле. Компания «Лукойл» не заслуживает такого отношения со стороны нанятых менеджеров», — сказала Зарема «СЭ».

Матч 20-го тура РПЛ «Спартака» и «Факела» состоится 10 марта.