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Игроки «Уфы» прибыли в Москву на медосмотр

08:30
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«Уфа» приехала в Москву для проведения медосмотра и подготовительных сборов перед стартом сезона-2021/22.

Команда проведет первый сбор в рамках предсезонной подготовки в Строгино с 7 по 19 июня.

В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. 12 июня команда проведет товарищеский матч с «Велесом».

(Артем Бухаев)

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы