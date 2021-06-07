Игроки «Уфы» прибыли в Москву на медосмотр

«Уфа» приехала в Москву для проведения медосмотра и подготовительных сборов перед стартом сезона-2021/22.

Команда проведет первый сбор в рамках предсезонной подготовки в Строгино с 7 по 19 июня.

В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. 12 июня команда проведет товарищеский матч с «Велесом».

(Артем Бухаев)