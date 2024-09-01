Махачкалинское «Динамо» обыграло в гостях «Крылья Советов»

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 7-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Абакар Гаджиев.

«Динамо» набрало восемь очков и переместилось на девятое место в таблице чемпионата России. «Крылья Советов» идут десятыми с шестью баллами.

В следующем матче «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Рубином» 13 сентября, а махачкалинцы двумя днями позже примут «Спартак».