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Сегодня, 19:27

Махачкалинское «Динамо» обыграло в гостях «Крылья Советов»

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Махачкалинское «Динамо» одержало победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 7-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Абакар Гаджиев.

«Динамо» набрало восемь очков и переместилось на девятое место в таблице чемпионата России. «Крылья Советов» идут десятыми с шестью баллами.

В следующем матче «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Рубином» 13 сентября, а махачкалинцы двумя днями позже примут «Спартак».

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:1
Динамо Мх

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Крылья Советов (Самара)
14
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
6
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
7
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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Химки – ЦСКА
 0 : 2
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 0 : 3
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 1 : 0
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 0 : 0
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 2 : 2
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 0 : 1
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Динамо

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Бутта Магомедов

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 6 1 1
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