Личка: «В концовке матча с «Оренбургом» не нужно было играть в такой открытый футбол»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал упущенную победу над «Оренбургом» (2:2) в гостевом матче 7-го тура РПЛ.

Первый гол на 20-й минуте игры забил нападающий хозяев Саид Сахархизан. На 65-й минуте бело-голубые сравняли счет благодаря автоголу защитника оренбуржцев Матиаса Переса. Через 7 минут Эль-Мехди Маухуб реализовал пенальти и вывел гостей вперед. В добавленное время отличился Матиас Перес, который установил окончательный счет в этой встрече.

«В последние 10 минут хотелось бы, чтобы команда не играла в такой открытый футбол, а придержала мяч и не давала сопернику убегать в быстрые контратаки. В итоге в концовке могла победить любая команда», — сказал Личка на пресс-конференции.

«Динамо» с 13 очками занимает пятое место в чемпионате России. В следующем матче бело-голубые примут «Ахмат» 15 сентября.