Стало известно, когда смогут играть Смолов, Гладышев и Лещук
Как стало известно «СЭ», нападающие «Динамо» Федор Смолов и Ярослав Гладышев в ближайшее время будут в строю — они могут сыграть за бело-голубых уже в матчах с ЦСКА (8 и 9 июля). Во вторник они по медицинским соображениям пропустили контрольную встречу со «СКА-Хабаровском» (2:1).
Восстановление вратаря Игоря Лещука займет чуть больше времени.
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0
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|0-0
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9
|Динамо
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|0
|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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