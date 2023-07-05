Стало известно, когда смогут играть Смолов, Гладышев и Лещук

Как стало известно «СЭ», нападающие «Динамо» Федор Смолов и Ярослав Гладышев в ближайшее время будут в строю — они могут сыграть за бело-голубых уже в матчах с ЦСКА (8 и 9 июля). Во вторник они по медицинским соображениям пропустили контрольную встречу со «СКА-Хабаровском» (2:1).

Восстановление вратаря Игоря Лещука займет чуть больше времени.