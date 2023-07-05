Агент Кайо сообщил, что футболист скоро приступит к работе с «Краснодаром» на сборах

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, ответил на вопрос, когда футболист присоединится к команде на сборах.

«С Кайо все хорошо, он на связи с клубом. Уже совсем скоро он приступит к работе на сборах с «Краснодаром», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В минувшем сезоне Кайо провел за «Краснодар» 28 матчей, забил 1 гол и отметился 1 результативной передачей.

«Быки» по итогам сезона-2022/23 финишировали на 6-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.