Агент Ленини ответил на вопрос о будущем футболиста

Футбольный агент Пьер Фернандес рассказал, что у полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини пока нет конкретных предложений.

«Пока конкретных предложений по Кевину нет», — приводит «РБ Спорт» слова Фернандеса.

Ранее представитель Ленини отмечал, что игрок хочет покинуть команду.

В минувшем сезоне 26-летний полузащитник провел 24 матча в составе «Краснодара», в которых отметился одним голом.

«Быки» по итогам сезона-2022/23 финишировали на 6-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.