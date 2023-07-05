Агент Ленини ответил на вопрос о будущем футболиста
Футбольный агент Пьер Фернандес рассказал, что у полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини пока нет конкретных предложений.
«Пока конкретных предложений по Кевину нет», — приводит «РБ Спорт» слова Фернандеса.
Ранее представитель Ленини отмечал, что игрок хочет покинуть команду.
В минувшем сезоне 26-летний полузащитник провел 24 матча в составе «Краснодара», в которых отметился одним голом.
«Быки» по итогам сезона-2022/23 финишировали на 6-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.
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|0
|0
|0
|0
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|0
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4
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|0
|0
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5
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|0
|0
|0
|0
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|0
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10
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|0
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11
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12
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|0
|0
|0-0
|0
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13
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
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|0
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|0
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16
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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