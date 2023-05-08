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Сегодня, 16:13

Стало известно, когда пройдет чемпионский парад «Зенита»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Чемпионский парад «Зенита» в сезоне-2019/20.
Фото Евгений Васильев/ ФК «Зенит»

Как стало известно «СЭ», идея переноса официальной церемонии вручения чемпионского кубка «Зениту» с матча со «Спартаком» на игру следующего тура с «Краснодаром» исходила из Санкт-Петербурга.

Дело в том, что перед встречей с принципиальным соперником руководство команды не хотело отвлекать лишней информацией футболистов, которым нужно заранее объяснить, как будет проходить процесс награждения, имеющий свои особенности.

Плюс есть развлекательная составляющая: аудитория матча с красно-белыми составила 48 893 зрителей во многом из-за его золотого статуса и имени соперника, а вот встреча с «быками» способна привлечь еще больше болельщиков, учитывая шоу, которое планируется в Петербурге.

Что касается чемпионского парада, то он, скорее всего, пройдет после игры с краснодарцами. На этот раз автобус с зенитовцами сделает несколько остановок в знаковых местах города.

ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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