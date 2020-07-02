Стало известно, когда игроки «Динамо» выходят из карантина

Форвард «Динамо» Клинтон Нжи сможет сыграть с тульским «Арсеналом» в 26-м туре Тинькофф РПЛ в субботу. Срок карантина у нападающего, чей тест на коронавирус в свое время дал положительный результат, истекает в пятницу. Однако участию в матче может помешать состояние игрока — он не тренировался, находясь в изоляции.

Два других игрока с положительным тестом на ковид-19, хавбеки Себастьян Шиманьски и Шарль Каборе, получат разрешение выйти из карантина в воскресенье.

Отметим, что с пятницы из изоляции официально выйдет вся команда «Динамо». Ранее бело-голубые могли принимать участие в матчах благодаря особому решению Роспотребнадзора. Сейчас эта формальность будет снята. При этом велика вероятность, что для предотвращения новых заражений в «Динамо» решат оставить футболистов на базе, а не отпускать по домам. (Вячеслав Короткин)